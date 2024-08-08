أندية عراقية تدعّم صفوفها بتعاقدات جديدة استعدادا للموسم المقبل

شفق نيوز/ اجرت عدد من الاندية العراقية، عدة تعاقدات مع لاعبين على مستوى عال استعدادا لدوري نجوم العراق للموسم 2024-2025.

وقد دعّم نادي اربيل صفوفه بالتعاقد مع الظهير السوري خالد كوردوغلي قادماً من نادي الوحدة الأردني، كما تعاقدت ادارة نادي اربيل مع اللاعب ايفان خالد قادما من نادي الكهرباء، وعاد اللاعب نياز محمد لتمثيل كرة اربيل.

كما وقع اللاعب علي رحيم على كشوفات اربيل قادماً من الأهلي الأردني، فيما تواصل ادارة اربيل مفاوضاتها لضم نجم المنتخب الأوليمبي بلند ازاد لصفوف فريقها الكروي.

وبينما تعاقدت ادارة نادي دهوك مع اللاعب نجم شوان قادما من الزوراء لتمثيل الفريق الموسم المقبل من دوري نجوم العراق، جدد حارس المرمى علي رمضان الولاء لنادي ديالى.

كما وقع الظهير الأيمن أحمد خالد لنادي ديالى قادماً من نادي دهوك، وتعاقد النادي مع اللاعب حسين منذور قادماً من نادي زاخو ، كما تعاقد مع اللاعب أحمد خالد قادماً من نادي دهوك.

واعلنت ادارة نادي الكرمة عن تعاقدها مع المدافع البرازيلي جيفرسون باهيا قادما من فولاذ الإيراني.

في حين تعاقدت ادارة زاخو مع المهاجم المغربي أيوب نناح لتمثيل فريقها المروي الموسم المقبل، وكانت قد جددت مع حميد حاجي وسيبان صديق احمد ابراهيم وامجد عطوان .