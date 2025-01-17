أندية دوري نجوم العراق تعزز صفوفها في "الميركاتو" الشتوية

شفق نيوز/ أبرمت عدة أندية تلعب في دوري نجوم العراق لكرة القدم، عدة صفقات مع لاعبين محليين ومحترفين لتعزيز صفوف فرقها وتدعيمهم لمواصلة منافسات الدوري.

وأجرت إدارة نادي القوة الجوية عدة تعاقدات مع لاعبين محليين ومحترفين لتعزيز صفوف فريقها خلال الانتقالات الشتوية، وقد أنضم الكاميروني ميسوكي إلى "الصقور" ليكون أحد لاعبيه المحترفين الجدد، فيما تعاقدت مع اللاعب محمد جواد قادماً من نادي النجف.

كما التحق لاعب نجم المنتخب العُماني عصام الصبحي بالقوة الجوية بعد إمضاء عقده، وكذلك أجرت إدارة نادي القوة الجوية مباحثاتها مع مهاجم منتخب الأردن محمد عبد المطلب أبو رزق لينتقل إلى صفوفها ويتم الإعلان الرسمي لانضمامه، بينما تراقب الإدارة ثنائي المنتخب العُماني عبد الرحمن المشيفري، وجميل اليحمدي للتعاقد مع أحدهما قبل غلق الانتقالات الشتوية.

بينما أكدت مصادر من نادي الزوراء أن النادي فتح مفاوضات مع المصري محمود عبد المنعم "كهربا" في الأيام الماضية لطلب التعاقد معه على سبيل الإعارة من الأهلي المصري لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

وقد ذكرت المصادر، أن اللاعب أصبح أغلى صفقة محترف في تاريخ الدوري العراقي، حيث بلغت قيمة العقد 420 ألف دولار.وتعاقد نادي دهوك مع المهاجم إبراهيم غازي قادماً من الزوراء، في حين فشلت صفقة انتقال اللاعب لؤي العاني إلى صفوف نادي الكرمة بعد إقناع الهيئة الإدارية لنادي الطلبة العاني، بالبقاء مع الفريق، وسيستمر لؤي العاني مع فريق الطلبة حتى نهاية الموسم.

ويقترب المدافع المغربي أيوب مودن (27 عاماً)، من الانتقال لنادي الشرطة قادماً من الفتح الرباطي المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بنظام الإعارة، علماً أن عقد مودن مع الفريق الرباطي يمتد لموسمين إضافيين.

وقامت إدارة نادي زاخو بتقديم لاعب المنتخب العراقي أحمد ياسين للجمهور بعد التعاقد معه.