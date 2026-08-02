أندية دوري نجوم العراق ترفع وتيرة استعداداتها للموسم الجديد

شفق نيوز- بغداد

مع اقتراب انطلاق منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027، تواصل الأندية استكمال تحضيراتها الفنية والإدارية من خلال إنهاء ملف التعاقدات، وإقامة المعسكرات التدريبية، وخوض المباريات الودية، في إطار سعيها للدخول إلى الموسم الجديد بأفضل جاهزية ممكنة.

وأعلن نادي الميناء اكتمال قائمة محترفيه السبعة الذين سيمثلون الفريق في الموسم المقبل، إذ ضمت القائمة السوريين ياسين سامية، وخالد كردغلي، وفهد اليوسف، والتونسيين مالك ميلادي، وحسام الحباسي، والنيجيري سولومون أودو، والأنغولي هنريك برناردو.

وبذلك أغلق "السفانة"، ملف اللاعبين المحترفين، فيما يواصل الفريق معسكره التدريبي في مدينة أربيل استعداداً لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.

من جانبه، أعلن نادي أربيل اكتمال قائمة محترفيه الأجانب، بعد التعاقد مع الأردني عامر جاموس، والبرازيليين ناثان ميولين وبيدرو هنريك، والمغربي إسماعيل محراب، والنيجيريين كريستوفر جون ونيفين نيزي، والليتواني سيغيتاس أولبيركيس، ليكتمل بذلك عقد المحترفين استعداداً للموسم الجديد.

وفي الزوراء، التحق المهاجم الكولومبي كيفين كيخادا بمعسكر الفريق المقام في مصر، بعد انضمامه رسمياً إلى صفوف “النوارس” استعداداً للموسم الكروي المقبل.

كما يخوض الزوراء، اليوم، مباراة ودية أمام فريق الغراف العراقي، عند الساعة الخامسة والربع مساءً، ضمن برنامج معسكره التدريبي المقام في مصر.

أما نادي دهوك، فقد أعلن إنهاء جميع تعاقداته الخاصة بالموسم 2026-2027 على صعيد الكوادر الفنية والإدارية والطبية، حيث سيقود الفريق المدرب الإيراني يحيى غول محمدي، ويعاونه محمد أسغري ومصطفى صداقات، فيما يتولى إيماد مهاجر مهمة الإعداد البدني.

ويضم الجهاز أيضاً أوميد أحمد، وبلال أمين، ومدرب حراس المرمى سولو أدريل، ومساعده زيد عبد الرحيم، إلى جانب مديري الفريق أوميد أونس وبادال عمر، فضلاً عن الكادر الطبي الذي يضم ويلسون دوس سانتوس، ونابي كارافان، وخالات سليح، ليؤكد النادي اكتمال جميع متطلبات الاستعداد للموسم الجديد.