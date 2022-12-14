أندية دهوك والشرطة والكهرباء تحقق الفوز في الدوري الممتاز شفق نيوز/ حققت فرق دهوك والشرطة والكهرباء، يوم الأربعاء، الفوز ضمن منافسات الجولة الـ 10 لدوري الكرة الممتاز.

وفاز فريق دهوك على مضيفه فريق نادي الصناعة بنتيجة 3-1، سجل دهوك هدفه الأول في الدقيقة 11 برينس ابوكو ، وفي الدقيقة 13 سجل دهوك هدفه الثاني عن طريق جيار كوفاند، وسجل الصناعة هدف التقليص في الدقيقة 39 عن طريق ليث رعد عباس، وعاد لاعب دهوك جيار كوفاند ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 45 +2 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم دهوك بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد للصناعة ، واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع الكرخ وضيفه الشرطة انتهى بفوز الشرطة بنتيجة 3-2. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل فريق نادي الكرخ هدفه عن طريق صهيب رعد بالدقيقة 48 ليعادل الشرطة النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق محمد داود وبعد دقيقة واحدة سجل الشرطة هدفه الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة ، ليعود الكرخ يعادل النتيجة عن طريق نهاد محمد بالدقيقة 77 ثم سجل الشرطة هدفاً ثالثاً في الدقيقة 9+2 عن طريق مناف يونس لينتهي اللقاء شرطاوي بثلاثية مقابل هدفين للكرخ .

اما اللقاء الثالث الذي جمع فريق نادي الكهرباء وضيفه النجف انتهى بفوز الكهرباء بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون رد للنجف جاء في الدقيقة 44 عن طريق علي جاسم ، وفي الشوط الثاني عادل النجف النتيجة عن طريق مرتضى هديب بالدقيقة 55 ، وعاد الكهرباء ليسجل هدفه الثاني عن طريق زاهر ميداني في الدقيقة 75 ثم الثالث عن طريق ستيفن بافور بالدقيقة 90+2 ، لينتهي اللقاء بفوزه بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد للنجف .