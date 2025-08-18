أندية العراق تبرم تعاقدات جديدة استعدادا للموسم المقبل

شفق نيوز- بغداد

تواصل الأندية في دوري نجوم العراق، إتمام تعاقداتها مع لاعبين جدد استعداداً للموسم الكروي المقبل.

وأعلن نادي أربيل، عن اتفاقه بشكل نهائي مع اللاعب الدولي همام طارق لتعزيز صفوف فريقه في دوري نجوم العراق للموسم المقبل قادما من نادي الطلبة، فيما وقع اللاعب أحمد زيرو، على كشوفات نادي أربيل قادماً من الشرطة لموسم واحد.

وانضم اللاعب وكاع رمضان، إلى نادي ديالى قادما من الكهرباء لتمثيل فريقه موسم واحد، بينما وقع التونسيان ثامر وشهاب الصالحي رسميًا لتمثيل فريق ديالى للموسم المقبل.

ووصل المحترف التونسي هيثم الجويني العاصمة بغداد للألتحاق بصفوف فريق القوة الجوية استعدادا لدوري نجوم العراق.

وعزز الظهير الأيسر مصطفى عبد الجليل، صفوف فريق نادي نفط ميسان قادما من نفط البصرة لموسم واحد.

الى ذلك أصدر نادي دهوك، الإنذار الرابع ضد لاعبه بيتر كوركيس، ورفع شكوى رسمية للاتحاد الدولي بسبب عدم التزامه بعقده ورفضه تمثيل الفريق في الموسم الجديد، ليصبح وضع اللاعب الآن معقدا وبانتظار العقوبة.