أندية الطائرة ترفض إجراء انتخابات الاتحاد في أربيل

شفق نيوز / رفضت أندية عدة ضمن الهيئة العامة للاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الأحد، المشاركة في انتخابات رئيس اتحاد جديد إن جرت في أربيل، فيما طالبوا بإجرائها في بغداد، لتكون حيادية، على حد قولها.

وبحسب عضو الهيئة العامة للاتحاد، سوادي حسين، فإن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة البالغ عددهم سبعين عضواً رفضوا إقامة الانتخابات في أربيل.

وأوضح حسين، أن "الهيئة الإدارية لنادي الشرطة و6 أندية من كربلاء، وكذلك أندية جنوبية مثل الغراف والچبايش والشطرة في ذي قار، رفضت الذهاب إلى أربيل والمشاركة في انتخابات اتحاد الطائرة".

هذا ورفضت الهيئة الادارية لنادي أمانة بغداد، ونادي الحسين، إجراء انتخابات رئاسة اتحاد الطائرة في البصرة، بينما رفضت أندية البحري الرياضي، الذهاب إلى أربيل والمشاركة في انتخابات الاتحاد.

وبشكل رسمي أيضاً، رفضت أندية الخالص والمقدادية، المشاركة في انتخابات اتحاد الطائرة إن أقيمت في أربيل، مطالبين بإجرائها في بغداد.

بدورها، رفضت 6 أندية من الهيئة العامة لاتحاد الطائرة العراقي، في محافظة السليمانية، إقامة المؤتمر الانتخابي في أربيل.

وكان الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، قد حدد يوم 10 أيلول الجاري، موعداً لإجراء انتخاب رئيس الاتحاد العراقي للعبة خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي.

وقال عضو الهيئة العامة سوادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المكلفة بإدارة انتخابات المنصب الشاغر ستقيم انتخابات استثنائية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بغية اختيار رئيس جديد للاتحاد خلفاً للرئيس السابق جميل العبادي، الذي حُكم عليه بالحبس عام بقضية في المحاكم العراقية".

وأضاف حسين، أن "اللجنة المكلفة فتحت باب الترشيح للمنصب، وتقدمت شخصيتان لإشغال المنصب لقيادة الاتحاد للمرحلة المقبلة".

وأشار إلى أن "الشخصيتين اللتين قدمتا لاشغال المنصب تعدان من الشخصيات المعروفة وهما أحمد عبد الأمير عبد الرضا شبر، وحبيب علي طاهر".

يذكر أن القضاء العراقي حكم على رئيس الاتحاد السابق، جميل العبادي، بالسجن مدة عام مع التنفيذ في قضية تزوير.