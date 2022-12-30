أندية الصناعة وسنجار والشرطة تحقق الفوز بدوري الطائرة الممتاز

شفق نيوز/ حققت أندية الصناعة وسنجار والشرطة، الفوز في أولى مباريات اليوم الجمعة للمجموعة الثانية للدوري العراقي الممتاز بالكرة الطائرة.

وحقق فريق نادي الصناعة الفوز على فريق نادي مصافي الشمال بثلاثة أشواط نظيفة (25-19) (25-21) (30-28).

وفي مباراة ممتعة لحساب المجموعة الأولى حقق فريق نادي سنجار الفوز على فريق النادي البحري بثلاثة أشواط لأثنين بواقع (19-25) (22-25) (25-19) (25-22) (16-14).

وفي ختام مباريات المجموعة الأولى واصل الشرطة تصدره وينتصر على حديثة بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-22) (25-13) (25-18).