أندية الزوراء والقوة الجوية والكهرباء تنال الرخصة الآسيوية

شفق نيوز/ اجتمعت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، للإطلاع ومناقشة جميع الملفات التي رفعتها الأنديةُ للحصول على الرخصةِ الآسيويّة.

وذكر بيان للاتحاد العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة قررت منحَ الرخصة الآسيويّة لأنديةِ الزوراء والقوة الجوية والكهرباء، بعد أن استوفت جميعَ المعايير الخاصة بنظام التراخيص الآسيوي (الكلاس) تمهيداً للمُشاركةِ في البطولاتِ الآسيويّة للموسم المقبل 2023-2024.

كما قررت اللجنةُ عدم منح الرخصة لنادي النجف بسبب عدم إكماله رفع جميع الملفات اللازمة للحُصولِ على الرخصةِ الآسيويّة، بحسب البيان.