أندية الدوري الممتاز تتعرض لإرباك بعد قرار مفاجئ من المسابقات

شفق نيوز/ أبدى ممثلو أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، امتعاضهم بسبب فقرة ذكرت في لائحة المسابقات فوجئوا بها من خلال تسلم لوائح المسابقات خلال القرعة.

وجاء الاعتراض حول أهم فقرة هي إلزام الأندية أن يكون في قائمتها من خمسة لاعبين من فئات عمرية مختلفة ناشئين شباب أولمبي شرط ان يكون لاعبان ضمن التشكيلة الأساسية من أصل خمسة.

ورصدت وكالة شفق نيوز، ردود أفعال وانطباعات عدد من ممثلي الأندية وكانت البداية مع عبد الكريم عبد الرزاق ممثل الزوراء الذي قال إن الإدارة "لم تُبلّغ بلوائح المسابقات قبل مدة لكن وزع الكراس قبل القرعة بقليل، لنكون بحرج لاننا لانعلم بفقرة اشراك لاعبين اثنين من أصل خمسة في كل لقاء شرط أن يكون اللاعبان أساسيان".

وأضاف عبد الرزاق، أن "النادي لا يمتلك لهذه الأعمار ضمن الفريق سوى لاعبين فقط أحدهما حارس مرمى، وآخر لاعب وفي هذه الحالة لا بد من إشراك الحارس الشاب بدل جلال حسن، وهذا أمر صعب بالتأكيد"، موضحاً أن "سنفعل في حال اصابة أحدهما ونحن لا نملك البديل".

وتابع: "كان من المفترض اتخاذ مثل هكذا قرارات مهمة مصيرية منذ وقت، ليتم مناقشة الموضوع وايجاد الحلول في وقت مبكر".

من جانبه، رأى ممثل نادي القوة الجوية، أحمد خضير، خلال حديثه للوكالة، أن "لوائح المسابقات كان من المفترض أن تسلم قبل البدء بالقرعة التي أقيمت أمس ليتسنى مناقشتها ودراستها مع المعنيين للخروج بقرار يرضي الجميع".

وقال خضير، إن "الاندية لم تعلم بهذا الأمر إلا بعد توزيع اللوائح قبل انطلاق القرعة وهذا يؤثر على الجانب الفني ويربك عمل المدرب".

من جهته، ذكر ممثل نادي الشرطة، هاشم رضا، أن "القرار كان مفاجئاً للجميع وأربك حسابات إدارات الأندية والمدربين، فكان الأجدر أن تتم مناقشة مثل هكذا قضايا بشكل موسع بين المسابقات والاندية للخروج بنتيجة تخدم الاندية والكرة العراقية".

ودعا رضا، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، لجنة المسابقات إلى "إعادة النظر بهذه الفقرة، ويتم التهيؤ لها في الموسم المقبل، كونها لا تخدم فرقنا في هذه المرحلة الضيقة.