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أندية الحبانية والجيش والشرطة تحقق الفوز بدوري الناشئين للطائرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-04T16:17:16+0000
أندية الحبانية والجيش والشرطة تحقق الفوز بدوري الناشئين للطائرة

شفق نيوز/ فازت فرق الحبانية على غاز الجنوب والجيش على البحري والشرطة على البيشمركة، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الناشئين للكرة الطائرة والذي تحتضنه قاعة الشعب في العاصمة بغداد.

وحقق فريق الحبانية فوزا مهما على فريق غاز الجنوب بثلاثة اشواط لواحد، إذ تقدم الحبانية بشوطين (25-22) و (33- 31) وقلص غاز الجنوب النتيجة باحرازه الشوط الثالث (25-21) الا ان الحبانية انتفض وحسم الشوط الرابع لصالحه (25-22).

وفي البصرة سجل فريق الجيش فوزا سهلا على البحري بثلاثة اشواط دون رد كانت على النحو الاتي (25-14) و (25-18) و(25-14).

وقلبَ فريق الشرطة  الطاولة على نظيره البيشمركة، بعدما حوّل تأخره بشوطين الى الانتصار بثلاثة أشواطٍ بواقع (19-25) و(21-25) و(25-18) و(25-20) و(15-11).

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