إندونيسيا يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نظيره الفيتنامي في بطولة آسيا لكرة القدم

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاندونيسي من تحقيق الفوز على نظيره الفيتنامي بهدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، الجارية أحداثها في قطر.

وجرت المباراة على ملعب عبد الله بن خليفة عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اندونيسيا بهدف واحد دون مقابل جاء الهدف عند الدقيقة 42 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء لصالح منتخب اندونيسيا نفذها بنجاح اللاعب مانجكو الام.

وفي الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها رغم الفرص التي سنحت أمام الفريقين دون استغلالها ليطلق حكم اللقاء صافرته معلنا عن انتهاء المباراة وكسب اندونيسيا اول ثلاثة نقاط له ليحل ثالثا بترتيب فرق المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بعد انتهاء الجولة الثانية متساويا مع المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.