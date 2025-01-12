إندونيسيا تعيّن مدرباً لمنتخبها والبوصلة.. التأهل لكأس العالم

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الإندونيسي لكرة القدم، الهولندي باتريك كلويفرت، يوم الأحد، أن هدفه الأول في أول عامين هو التأهل لكأس العالم.

جاء ذلك خلال تقديمه من قبل الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، إلى الجماهير، بعد يوم واحد من وصوله إلى البلاد.

وأعلن اتحاد الكرة الإندونيسي يوم الأربعاء الماضي تعيين كلويفرت مدربا للمنتخب الأول، بعد يومين من إقالة المدرب الكوري الجنوبي شين تاي يانغ.

ووقع كلويفرت نجم أياكس أمستردام سابقا، عقدا لتدريب منتخب إندونيسيا بين عامي 2025 و2027 مع إمكانية التمديد.

وقال كلويفرت "هدفي الأول في أول عامين هو التأهل لكأس العالم، وحصد أربع نقاط من المباراتين التاليتين، فريقي وأنا ملتزمين للغاية لتحقيق هذا الهدف".

وولد أغلب اللاعبين الموجودين في تشكيل المنتخب الإندونيسي حاليا في هولندا، حيث صنع كلويفرت اسمه وتاريخه في عالم كرة القدم.

وكانت المسارعة بضم اللاعبين المولودين خارج البلاد للمنتخب الإندونيسي، حيث يحملون الجنسية من الأباء أو الأجداد، هي مفتاح تعيين نجم برشلونة وأياكس السابق في منصبه من جانب الاتحاد الإندونيسي للعبة.

ومع تبقي أربع مباريات على نهاية الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، يحتل منتخب إندونيسيا المركز الثالث في مجموعته التي تضم ستة فرق ، بفارق نقطة واحدة فقط خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى البطولة، فيما يتأهل أصحاب المركزين الثالث والرابع إلى مرحلة الملحق في التصفيات الآسيوية.

وجاء هذا التقدم في المستوى، والذي على إثره وصل الفريق إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس أمم آسيا في كانون الثاني/يناير بالعام الماضي، ليرفع من شعبية شين في إندونيسيا.

ويرى إريك توهير، رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، أن كلويفرت سيكون مناسبا لهذا الفريق أكثر من شين الذي لا يتحدث سوى باللغة الكورية الجنوبية، بحيث يكون قادرا على التعامل مع اللاعبين.

وقال توهير: "نحتاج إلى قائد يكون قادرا على توصيل التعليمات للاعبين وكذلك يمكنه أن يضع استراتيجية واضحة معهم، وأن يكون لديه طريقة تواصل أفضل".

وفي نهاية الأمر سيكون نجاح التجربة مرهونا بالنتائج على أرض الملعب، وسيبدأ كلويفرت مسيرته بمواجهة أستراليا في سيدني يوم 20 آذار/مارس المقبل، ثم سيستضيف المنتخب الإندونيسي نظيره البحريني في جاكرتا بعد ذلك بخمسة أيام، وستنتهي منافسات الدور الثالث للتصفيات في حزيران/يونيو المقبل بمباراتين أمام الصين، ثم أمام المنتخب الياباني متصدر المجموعة.

وحظي كلويفرت بمسيرة رائعة كلاعب، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مع أياكس.

وكان لاعب ميلان ونيوكاسل السابق، مدربا مساعدا في المنتخب الهولندي مع لويس فان جال، وفي المنتخب الكاميروني مع كلارنس سيدورف.