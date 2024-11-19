إندونيسيا تحقق فوزاً تاريخياً على السعودية وتعقد مهمة "الأخضر" المونديالية

شفق نيوز/ حققت إندونيسيا فوزاً تاريخياً على ضيفتها السعودية بهدفين دون رد، يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026 لتزيد من تعقيد وضع "الأخضر" في المجموعة الثالثة.

ونصب مارسيلينو فيرديدان نفسه بطلاً لفوز أصحاب الأرض، بعدما سجل هدفين، ليمنح إندونيسيا أول فوز في تاريخها على حساب السعودية بعد 15 مباراة كان أفضل ما حققته هو التعادل 3 مرات.

وأصبحت الأمور معقدة في المجموعة الثالثة التي تتصدرها اليابان بـ16 نقطة من 6 مباريات، بينما تملك السعودية والصين وإندونيسيا 6 نقاط وهو ذات الرصيد الذي تملكه البحرين وأستراليا قبل مباراتهما يوم الثلاثاء.

وباتت هذه الخسارة الثانية في مشوار السعودية بالتصفيات المونديالية بعد هزيمتها على أرضها أمام اليابان 2-0 الشهر الماضي، بينما تعادلت 3 مباريات مقابل فوز واحد.