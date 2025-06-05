إندونيسيا تحقق الفوز على الصين في تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ فاز منتخب إندونيسيا على ضيفه الصين، يوم الخميس، بهدف دون مقابل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجرت المباراة، على ستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا، ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2026.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أولي تير هار روميني من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويُعد هذا الظهور الأول لإندونيسيا في هذه المرحلة من التصفيات، وقد أظهرت خلاله قدرة تنافسية كبيرة رغم مواجهتها لمنتخبات ذات تصنيف أعلى.

وحقق المنتخب الإندونيسي انتصارات أمام البحرين والسعودية، كما فرض التعادل على أستراليا والسعودية.