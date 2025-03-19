نداء عاجل من مرور البصرة لجماهير المنتخب: التزموا أو واجهوا الغرامات

شفق نيوز/ وجهت مديرية مرور البصرة، يوم الأربعاء، نداءً عاجلاً لجماهير المنتخب الوطني، مؤكدة تخصيص مواقف خاصة لمركبات الجماهير التي ستحضر المباراة أمام الكويت يوم غد الخميس.

وقال مدير المرور في البصرة، اللواء عادل السوداني، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الكراجات الخاصة بالمدينة الضوئية، الواقعة أمام المدينة الرياضية، ستكون مخصصة لمركبات جماهير المنتخب الوطني أثناء المباراة المرتقبة ضد الكويت".

وأضاف، أن "المديرية ستتخذ إجراءات قانونية بحق المركبات المخالفة التي تقف على جانبي الطرق المؤدية إلى الملعب"، داعياً الجماهير إلى "الالتزام بالتعليمات المرورية للمساهمة في إنجاح الحدث الرياضي وإبراز مدينة البصرة بأجمل صورة".

يذكر أن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري أكد لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، جاهزية الوزارة بجميع تشكيلاتها لتأمين المباراة المقررة مع المنتخب الكويتي يوم الخميس المقبل، مشيراً إلى أن الجاهزية تشمل أمن الملاعب وحماية الوفود وتأمين الطرق والمناطق السكنية.

ومنذ الأحد الماضي، انطلقت الاستعدادات الأمنية واللوجستية في محافظة البصرة لتأمين مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقررت مديرية مرور البصرة منع دخول الدراجات النارية بمختلف أنواعها داخل مركز المدينة اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولغاية انتهاء مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي في المحافظة.

ويلاقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره الكويتي يوم الخميس المقبل ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.