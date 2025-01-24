"نخبة كرة اليد".. الجيش يجتاز نفط البصرة والفتوة يتغلب على الكوفة

شفق نيوز/ جرت، يوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الدور الثاني عشر لدوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2024-2025.

وفي المباراة الأولى فاز فريق الفتوة الموصلي على مضيفه فريق الكوفة بنتيجة 25 – 22، حيث جرت المباراة في قاعة الكوفة المغلقة للألعاب الرياضية في محافظة النجف.

وتمكن فريق الجيش في المباراة الثانية من تحقيق فوزاً صعباً وبفارق هدف واحد على مضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 26 – 25.

وجرت المباراة في قاعة نادي نفط البصرة المغلقة في محافظة البصرة.

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد، اعتبر فريق الحشد فائزاً على فريق ذي قار ( 15 - 0 ) في الدور الثاني عشر لدوري النخبة لكرة اليد، وذلك لعدم حضور الأخير للمباراة التي كانت مقررة بقاعة نادي الجيش في بغداد يوم أمس الخميس.