نخبة كرة السلة.. غاز الشمال يحقق مفاجأة بفوزه على الشرطة وزاخو يقع بفخ الكرخ
شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الشمال مفاجأة من العيار الثقيل في دوري السلة بتغلبه اليوم الأحد، على ضيفه فريق الشرطة بنتيجة 95-85 نقطة لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة
وفي مباراة سبقت مباراة الكبار فاز غاز الشمال على الشرطة بنتيجة 64-19 لحساب مباريات دوري الناشئين المصاحب.
وجرت المباراتان في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.
وفي المباراة الثانية فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 104-92 لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة .
في حين تغلب فريق الكرخ على فريق زاخو بنتيجة 69-49 لحساب مباريات دوري الناشئين المصاحب لدوري النخبة .
وجرت المباراتان على ملعب نادي الكرخ في العاصمة بغداد .