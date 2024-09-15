نخبة كرة السلة.. غاز الشمال يحقق مفاجأة بفوزه على الشرطة وزاخو يقع بفخ الكرخ

شفق نيوز/ حقق فريق نادي غاز الشمال مفاجأة من العيار الثقيل في دوري السلة بتغلبه اليوم الأحد، على ضيفه فريق الشرطة بنتيجة 95-85 نقطة لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة

وفي مباراة سبقت مباراة الكبار فاز غاز الشمال على الشرطة بنتيجة 64-19 لحساب مباريات دوري الناشئين المصاحب.

وجرت المباراتان في قاعة بلادي بمحافظة كركوك.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 104-92 لحساب مباريات دوري المحترفين العراقي لكرة السلة .

في حين تغلب فريق الكرخ على فريق زاخو بنتيجة 69-49 لحساب مباريات دوري الناشئين المصاحب لدوري النخبة .

وجرت المباراتان على ملعب نادي الكرخ في العاصمة بغداد .