نحاسيتان لسيدات العراق في دورة ألعاب الفنون القتالية العالمية بالسعودية

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للسيدات بفعالية المبارزة، اليوم الجمعة، وسامين نحاسيين في دورة ألعاب الفنون القتالية العالمية الجارية احداثها في السعودية.

وحصد فريق سيدات العراق الوسامين النحاسيين في فعاليتي المبارزة للسيف العربي وسلاح الشيش حيث تعرض لخسارة أمام منتخب سيدات الإمارات ليكتفي بنحاسيتين.

وتمكن منتخب المبارزة للرجال من تحقيق الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 45 ـ 40 بالدور نصف النهائي في منافسات السيف العربي، ليلاقي نظيره السعودي عند مساء اليوم في لقاء التأهل الى النهائي.