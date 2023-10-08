نحاسية للعراق في عرض "الكاتا" بالكاراتيه بختام دورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ حقق فريق العراق الجماعي باستعراض فن "الكاتا" بالكاراتيه الوسام النحاسي الثالث للعراق في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 والتي ستُختتم فعالياتها اليوم الأحد في الملعب الأولمبي الرئيس عند الساعة الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد.

وتفوق الفريق العراقي في عرضه الأخير على نظيره من هونگ كونگ بنتيجة (41.8- 40.6).

ويقود المنتخب العراقي المدرب مصطفى العتال ، بينما تألف الفريق العراقي في العرض الجماعي من اللاعبين: بينار مصطفى، وبزار مهدي، ويوسف سلام.