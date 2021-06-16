نجوم عراقيون يهاجمون كاتانيتش بعد الخسارة أمام إيران: المرحلة المقبلة صعبة

شفق نيوز/ انتقد عدد من نجرم الكرة العراقية، يوم الاربعاء، مدرب المنتخب سيرتشكو كاتانيتش، بعد الخسارة أمام إيران 1 -0، في التصفيات الاسيوية المزدوجة.

وقال نجم الكرة العراقي السابق علي حسين رحيمة لوكالة شفق نيوز، "تألمت كثيرا للمستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب العراقي في مباراته امام ايران رغم ان المباراة كانت ستعيد لنا الثقة وتجعلنا في مقدمة المجموعة" ، لافتا الى ان "اداء الفريق كان ضعيف فنيا و تكتيكيا و بدنيا ، وهذا بسبب المدرب الذي لم يتمكن من توظيف اللاعبين ووضع خطة تتناسب مع المباراة".

وتابع ، ان "المرحلة المقبلة ستكون صعبة وعلينا التحضير لها بشكل سريع وجيد من الان".

بينما قال المدرب والحارس الدولي السابق عماد هاشم. "منذ البداية لعب كاتانيتش بخطة غير صحيحة معتمدا على الدفاع ، واستغربت خوف كاتانيتش واصراره على اللعب بخطة دفاعية سمحت للايرانيين بالسيطرة على الوسط وحصولهم على عدة هجمات خطيرة لينجحوا بالتسجيل ولولا براعة جلال حسن الذي كان موفقا في رد الكرات الخطيرة لخرج المنتخب مثقلا بعدة اهداف".

واوضح، ان "عمليات تغيير البدلاء كانت غير صحيحة وكان من المفترض على كاتنيتش زيادة الجانب الهجومي بغية التسجيل واللعب بأريحية اكثر".

بينما قال المدرب حسن احمد ، ان كاتانيتش لايمتلك استراتيجية ليصل من خلالها للهدف المطلوب ، اذ لم نلاحظه يتابع الدوري العراقي بشكل متواصل ، وانه ابعد المغتربين الذين كان لهم تأثيرا ايجابيا على الفريق".

وتابع، "لقد لاحظنا في مباراتنا امام ايران هبوط الجانب الفني للاعبي المنتخب وهذا سببه المدرب وسوء قيادة ادواته ، والاغرب التبديلات غير الصحيحة التي قام بها والتي لم تكن بمحلها واستغربت عدم لعبه بمهاجمين اثنين مع ان الفريق كان خاسرا ولابد من اللعب بخطة هجومية لتعديل النتيجة او الخروج فائزا ، واستغربت اكثر للعب العقيم وعدم امتلاك كاتانيتش للحلول ، وعليه اقول ان الخلل كان في المدرب بسبب فكره المحدود .

وختم المنتخب العراقي لكرة القدم، امس الثلاثاء، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد امام منتخب ايران.

وسجل لاعب المنتخب الإيراني سردار ازمون الهدف الوحيد في الدقيقة 35 من الشوط الأول لينتهي اللقاء بفوز إيران بهدف وحيد، وتأهل فريقا ايران والعراق للتصفيات الحاسمة رغم خسارة العراق.