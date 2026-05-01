نجوم العراق.. 5 مواجهات ساخنة في انطلاق الجولة 32 اليوم

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة الخامسة مساءً، حيث تجمع الأولى فريق ديالى، صاحب الأرض والجمهور، القادم من خسارة قاسية برباعية أمام الموصل، مع ضيفه فريق الطلبة الذي يسعى للبقاء ضمن الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة، وذلك على ملعب ديالى.

وفي المباراة الثانية، يواجه فريق الشرطة على ملعبه ضيفه فريق النفط، في لقاء يسعى من خلاله الشرطة إلى تحقيق الفوز ومواصلة ملاحقة القوة الجوية، لا سيما أنه يخوض أول مواجهة له تحت قيادة مدربه الجديد أحمد صلاح، الذي خلف مؤمن سليمان.

أما في المواجهة الثالثة، فيلاقي فريق زاخو، الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره قادماً من تعادل أمام النفط، ضيفه فريق نفط ميسان المنتشي بتعادل مع الشرطة صاحب الوصافة، إذ يسعى نفط ميسان للابتعاد عن مناطق الهبوط ومحاولة تحقيق الانتصار على مضيفه، وتقام المباراة على ملعب زاخو الدولي.

وتُقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق الكرمة مع فريق نوروز في مباراة متكافئة، يسعى من خلالها الفريقان إلى خطف نقاط اللقاء وتعزيز موقعيهما، وتُقام على ملعب الجولان، وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة.

بينما تجمع المباراة الثانية، التي تُعد الأقوى في مواجهات اليوم، فريق الزوراء، صاحب الأرض والجمهور، والذي تعادل في لقائه السابق مع أمانة بغداد ويسعى للتعويض، مع ضيفه فريق دهوك المنتشي بفوزه الأخير على النجف، وذلك على ملعب الزوراء في بغداد.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في خارطة الترتيب، إذ عزز القوة الجوية صدارته برصيد 71 نقطة، يليه الشرطة في الوصافة برصيد 64 نقطة، ثم أربيل ثالثاً برصيد 63 نقطة، فالزوراء رابعاً بـ58 نقطة، والطلبة خامساً بـ58 نقطة أيضاً، يليه الكرمة سادساً برصيد 53 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي ثماني جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

وتراجع الكهرباء إلى المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة في الموسم المقبل، بعد تذيله الترتيب برصيد نقطتين.

ومع هبوط القاسم رسمياً، يواجه النجف شبح الهبوط بشكل واضح، في ظل تراجع مستواه واتساع الفارق مع منافسيه.

في المقابل، يواصل فريقا الكهرباء ونفط ميسان نزيف النقاط، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً مع استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.