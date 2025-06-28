نجوم العراق.. 3 مواجهات مهمة أبرزها لقاء زاخو والقوة الجوية‏

شفق نيوز - بغداد

تقام اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 37 "قبل الاخيرة" لدوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد وميسان وزاخو.

وتنطلق مباراة واحدة عند الساعة الـ7:00 مساءً والتي تجمع فريق نفط ميسان صاحب المركز 11 برصيد 48 نقطة بعد انتهاء الجولة 36 والذي يطمح لتحقيق الفوز للقفز الى مركز أفضل، مع ضيفه فريق النجف الذي يسعى هو الآخر لخطف ثلاث نقاط من مضيفه لتحسين مركزه إذ يحتل المركز 15 برصيد 43 نقطة، وتقام المباراة على ملعب ميسان الأولمبي.

‏بينما تقام مباراتان عند الساعة الـ9:30 مساءً تجمع الأولى فريق الكهرباء الذي فقد نقاطاً سهلة في الجولات السابقة لتراجع الأداء، ليحتل بعد مباراته الأخيرة المركز 13 برصيد 45 نقطة، مع ضيفه فريق الكرمة المنتشي بانتصاره السابق على دهوك، الذي جعله بالمركز السادس برصيد 55 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الزوراء وهو الملعب الافتراضي للكهرباء.

ويستضيف فريق زاخو في مواجهة ساخنة، فريق القوة الجوية، ويحاول الفريقان تحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث لإثبات الذات، لاسيما وإن الفريقان يسعيان لمصالحة جمهورهما، وذلك بعد خسارة القوة الجوية الأخيرة في الجولة السابقة أمام أربيل 1-2 ليحل بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة.

ويحاول القوة الجوية كذلك البقاء ضمن الفرق الستة الأولى التي ستشارك في كأس السوبر العراقي المقبل، بينما يسعى زاخو لإسعاد جمهوره من خلال الفوز ورفع نقاطه، رغم أنه ضمن المركز الثالث رسمياً برصيد 67 نقطة.

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