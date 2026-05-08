"نجوم العراق".. 10 مباريات في انطلاق الجولة 34 الأحد المقبل

شفق نيوز- بغداد

تنطلق، يوم الأحد المقبل، منافسات الجولة الـ34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 10 مواجهات مرتقبة تتوزع بين ملاعب العاصمة بغداد والمحافظات، وتستمر على مدار يومين.

وشهدت الجولة الماضية تغييرات ملموسة في ترتيب الفرق المتنافسة، إذ عزز القوة الجوية صدارته للترتيب برصيد 77 نقطة، فيما يلاحقه الشرطة في الوصافة برصيد 70 نقطة.

وحل أربيل ثالثاً بـ67 نقطة، والزوراء رابعاً بـ62 نقطة، بينما جاء الطلبة خامساً برصيد 61 نقطة، يليه الكرمة سادساً بـ54 نقطة.

وفي صراع البقاء، تتزايد الضغوط على فرق مؤخرة الترتيب مع تبقي خمس جولات فقط على ختام موسم 2025-2026.

ويحتل أمانة بغداد المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة، يليه نفط ميسان في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجف في المركز التاسع عشر بـ18 نقطة، فيما تأكد هبوط القاسم إلى دوري الدرجة الممتازة للموسم المقبل، بعد تذيله الترتيب برصيد 4 نقاط.

ومع هبوط القاسم رسمياً، أصبح النجف يواجه شبح الهبوط بنسبة كبيرة، بعد سلسلة نتائجه السلبية واتساع الفارق مع منافسيه.

وفي الوقت نفسه، يواصل أمانة بغداد ونفط ميسان التنافس للهروب من المركزين 17 و18، ما يجعل مستقبلهما في الدوري محل قلق، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار الفني.

وستكون المباريات المتبقية حاسمة، إذ ستحدد الفريق الثاني الهابط إلى الدرجة الممتازة برفقة القاسم، ويبدو النجف الأقرب لذلك حالياً.

كما ستكشف الجولات المقبلة عن الفريق الذي سيخوض مباراة "البلاي أوف"، التي تجمع صاحب المركز 18 في دوري النجوم مع صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز، على أن يحتفظ الفائز بمقعده في دوري النجوم للموسم المقبل.