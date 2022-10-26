نجوم العراق يعلقون على قرعة خليجي 25 ويحددون أمرين يسهلان الظفر باللقب

شفق نيوز/ تباينت آراء نجوم الكرة العراقية بشأن حظوظ المنتخب الكروي في بطولة خليجي 25 التي ستقام في مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

واستطلعت وكالة شفق نيوز آراء عدد من نجوم الكرة لتقييمهم للمجموعتين وحظوظ منتخب اسود الرافدين.

وقال اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر، إن "مجموعتنا صعبة وتضم منتخبات خليجية قوية، سيما منتخبي السعودية وسلطنة عمان"، معتبراً أنها "اصعب من المجموعة الثانية".

وأضاف جعفر لوكالة شفق نيوز، أن "السعودية وعمان هم ابرز الفرق الخليجية ولا نعلم مستوى المنتخب اليمني الذي ربما يفاجئنا ظهوره بمستوى جيد وعلينا ان لا نستهين به".

بينما قال اللاعب الدولي السابق نعيم صدام، إن "الفرق الخليجية حالياً متقاربة المستوى، وعليه سيكون التوقع بالنتائج صعب".

وبين ان "مجموعتنا (العراق) نسبياً اسهل من المجموعة الثانية"، معرباً عن أمله أن "يظهر منتخبنا الوطني في خليجي البصرة بمستوى جيد ويحقق نتائج طيبة تعكس الصورة الحقيقية لكرتنا ولا سيما أنه سيلعب على ارضه ووسط جمهوره".

فيما قال اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي عبد الرزاق فرحان، إن "المجموعتين متوازيتين"، مبينا انه "من الصعب التوقع فيما يخص المنتخب الذي سيحصل على اللقب".

واضاف ان "حظوظ كل الفرق متوازنة ومستويات الفرق الخليجية متقاربة وسيكون الفيصل هو الملعب وأداء المنتخبات داخل الساحة".

وتوقع فرحان ان "يخدم منتخبنا الوطني عاملي الأرض والجمهور"، موضحا ان "منتخبنا سيستفيد من جمهوره وملاعبه وربما يكونان عاملان مساعدان لتحقيق للقب خليجي 25".

وأمس الثلاثاء، اسفرت قرعة خليجي 25 الذي ستحتضنه مدينة البصرة عن وقوع العراق الى جانب السعودية واليمن وعمان في المجموعة الاولى، فيما ضمت المجموعة الثانية الكويت وقطر والإمارات والبحرين.