نجوم العراق.. نوروز يحسم ديربي كوردستان وفوزان للكرخ والميناء

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات عند الساعة 5:30 مساءً وقد حققت فرق نوروز والكرخ والميناء الانتصار ضمن منافسات الجولة 36 من دوري النجوم العراق لكرة القدم في البصرة والنجف السليمانية.

‏وحسم نوروز مباراة ديربي كوردستان لصالحه بعد فوزه على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 2-1، حيث ‏جرت المباراة على ملعب نادي نوروز في السليمانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف دون رد لنوروز، حيث جاء الهدف في الدقيقة 21 عن طريق اللاعب هادي صالح.

وفي الشوط الثاني تمكن نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 54 عبر اللاعب محمد دلاور وأضاف دلاور هدف نوروز الثاني في الدقيقة 75.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الكرخ على مضيفة فريق النجف الذي هبط رسميا للدوري الممتاز، بنتيجة 5-2، في مباراة جرت أحداثها على ملعب النجف الدولي.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بنتيجة 4-1، سجل اللاعب يونس حمود منها أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في الدقائق (7، 12، 27، 39)، وقلص النجف النتيجة بعدما سجل هدفه الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن لؤي في الدقيقة 45+3.

‏وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه الرابع في الدقيقة 63 عبر اللاعب ممادو سورو، وسجل النجف هدفه الثاني عن طريق حسين ظافر في الدقيقة 90+1.

وفي المواجهة الثالثة فاز فريق الميناء بعشرة لاعبين على ضيفه فريق الموصل ‏بنتيجة 1-0، حيث جرت المباراة على ملعب الميناء الأولمبي في مدينة البصرة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن في الشوط الثاني سجل الميناء هدفه في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب زين العابدين الربيعي.

شهد لقاء الفريقين طرد لاعب الميناء ايابي اتيموين في الدقيقة 41 ليكمل الميناء المباراة بعشرة لاعبين.