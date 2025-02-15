"نجوم العراق".. نفط ميسان يخطف ثلاث نقاط من مضيفه كربلاء

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان على فريق كربلاء، يوم السبت، بنتيجة 3-1 في آخر مباريات الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 7:30 مساءً، بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل لكربلاء، سجل نفط ميسان هدفه من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء سعد في الدقيقة 90+5، فيما سجل هدف تعادل كربلاء عبد الله حسون في الدقيقة 49.

بعدها أضاف المحترف اوكيكي اوفلابي في الدقيقة 84 هدفاً ثانٍ لفريق نفط ميسان، وسجل علي لطيف هدف نفط ميسان الثالث في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 18.