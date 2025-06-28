نجوم العراق.. نفط ميسان يحقق فوزا سهلا على النجف ‏

شفق نيوز - ميسان

تمكن فريق نفط ميسان، من تحقيق فوزا سهلا على ضيفه فريق النجف بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 37 لدوري النجوم العراق لكرة القدم .

‏وجرت المباراة عند الساعة الـ7:00 مساءً على ملعب ميسان الدولي، وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نفط ميسان بثلاثة أهداف دون رد للنجف، جاءت اهداف نفط ميسان عن طريق علي لطيف في الدقيقة (2 - 23)، وديمي داوودا في الدقيقة 26 .

وفي الشوط الثاني قلص النجف النتيجة بتسجيله هدف جاء عن طريق المحترف ايايي اتيموين.

وبهذا الفوز رفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 51 بالمركز العاشر، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 43 بالمركز 14 .