نجوم العراق.. نفط البصرة يعمق جراحات الحدود واربيل‏ يكرم وفادة ميسان بثلاثية

شفق نيوز/ فاز فريق نفط البصرة على مضيفه فريق الحدود 3-0 ضمن منافسات الجولة 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم في المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة 6:00 مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني نجح فريق نفط البصرة في تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 50 عن طريق محمود أحمد، وأضاف قاسم محمد الهدف الثاني في الدقيقة 63، ليؤكد محمود أحمد تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وشهد اللقاء طرد لاعب فريق الحدود مينا ستيوارد في الدقيقة 58، ليكمل فريق الحدود المباراة بعشرة لاعبين حتى نهايتها.

وبهذا الفوز، رفع فريق نفط البصرة رصيده إلى النقطة 27 في المركز 18، بينما تجمد رصيد فريق الحدود عند النقطة 17 في المركز الأخير.

وفي مباراة ثانية جرت ضمن نفس الجولة، فاز فريق أربيل على ضيفه فريق نفط ميسان 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسو حريري في نفس التوقيت.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل فريق أربيل أولاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح شيركو كريم في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 26، سجل نفط ميسان هدف التعادل عن طريق أولو داميلا.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق نفط ميسان هدفه الثاني بعد كرة معاكسة سجلها لاعب أربيل خالد كردوغلي بالخطأ في مرماه. لكن في الدقيقة 63 سجل مصطفى قابيل هدف التعادل لأربيل، قبل أن يضيف هليسون باديلها الهدف الثالث في الدقيقة 90 ليمنح الفوز لأربيل.

وبهذه النتيجة، رفع أربيل رصيده إلى 41 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 43 في المركز التاسع.