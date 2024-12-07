نجوم العراق.. "لقاء الصدارة" بين الشرطة وزاخو والحدود في ضيافة نوروز

شفق نيوز/ تقام اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والسليمانية، مباراتين، حيث تجمع الأولى فريق نوروز مع ضيفه فريق الحدود، وتقام المباراة عند الساعة 2:00 بعد الظهر على ملعب السليمانية.

وفي الثانية، يواجه فريق الشرطة في مباراة حسم الصدارة ضيفه فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي عند الساعة 5:15 مساءً، ويتصدر زاخو الترتيب بعد انتهاء الجولة التاسعة برصيد 16 نقطة ويحتل الشرطة المركز الخامس برصيد 14 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

وكانت لجنة المسابقات قررت تعديل مكان مباراة النفط أمام القوة الجوية برسم الجولةِ العاشرة من المرحلة الأولى لدوري نُجومِ العراق، التي ستقام يوم غد الأحد، من ملعبِ الكوت إلى ملعب الشعب الدولي، على أن تقام في الساعة 7:30 مساءً.