نجوم العراق.. قمة جماهيرية اليوم للغريمين الشرطة والزوراء و3 ديربيات أخرى

شفق نيوز/ تقام، اليوم الثلاثاء، أربعة ديربيات ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، في بغداد والسليمانية والبصرة وكربلاء.

وتقام مباراتان عند الساعة الخامسة عصراً، حيث يواجه فريق نفط البصرة ضيفه فريق الميناء في ديربي بصراوي يقام على ملعب الفيحاء، يسعى من خلاله الفريقان لخطف نقاط اللقاء والتخلص من المراكز المتأخرة.

وفي ديربي الفرات الأوسط الجماهيري، يلاقي فريق كربلاء، الساعي للخلاص من المركز ماقبل الأخير، ضيفه فريق القاسم المتحفز الذي يواصل نتائجه الجيدة في الدوري ويسعى لتحقيق الفوز بلقاء اليوم والتقدم لمركز افضل يجعله قريباً من فرق المقدمة، وتقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي.

وتقام مباراتان في الساعة الـ7:30 مساءً، تجمع الأولى، والتي تعد الأهم والأبرز في الجولة، فريق الشرطة صاحب المركز الأول برصيد 59 نقطة، مع ضيفه الزوراء الوصيف برصيد 58 نقطة، في ديربي جماهيري سيتصدر فيها الفائز الجولة الـ 29، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.

‏بينما يقام ديربي آخر في إقليم كوردستان في نفس التوقيت يجمع فريق نوروز صاحب الترتيب الـ 13 برصيد 35 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 28، مع ضيفه زاخو صاحب الترتيب الثالث برصيد 52 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نوروز.