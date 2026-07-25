نجوم العراق في المركز 81 عالمياً والخامس عربياً بتصنيف Opta

شفق نيوز- بغداد

يواصل دوري نجوم العراق حضوره في التصنيفات العالمية، بعدما حل ضمن قائمة أفضل 100 دوري لكرة القدم في العالم، وفق أحدث تصنيف للقوة (Power Rankings) الصادر عن شركة Opta المتخصصة بالإحصائيات وتحليل بيانات كرة القدم.

وجاء دوري نجوم العراق في المركز 81 عالمياً، فيما احتل المركز الخامس عربياً، خلف الدوري السعودي الذي تصدر التصنيف العربي، يليه الدوري المصري، ثم الدوري الإماراتي، بعده الدوري القطري، بينما جاء الدوري العراقي في المرتبة الخامسة.

وعلى المستوى العالمي، حافظ الدوري الإنجليزي الممتاز على صدارة التصنيف، فيما جاء الدوري الاسباني في المركز الثاني، ليواصلا تصدرهما قائمة أقوى دوريات كرة القدم في العالم بحسب تصنيف Opta.