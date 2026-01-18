نجوم العراق.. فوز نوروز وزاخو وتعادل أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الاحد، ثلاث مواجهات عند الساعة 3 عصراً ضمن منافسات الجولة الـ 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد والنجف وميسان.

وتعادل فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق الكرخ، ايجابياً بنتيجة 1- 1، واقيمت المباراة على ملعب الكابتن شرار حيدر وهو الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفه في الدقيقة 72 عن طريق مجتبى صالح، ومن ركلة جزاء سجل امانة بغداد هدف التعادل القاتل عن طريق جبار كريم في الدقيقة 90+10.

وفي المواجهة الثانية تمكن فريق نوروز من تحقيق فوزا سهل على مضيفه فريق القاسم بثلاثية نظيفة، وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي، وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدفه الاول في الدقيقة 67 عن طريق محمد رضا، واضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق اللاعب مروان حسين في الدقيقة 71، وعاد مروان حسين ليسجل هدف نوروز الثالث في الدقيقة 84.

في حين حقق فريق زاخو فوزاً مهماً خارج الديار على مضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 2-0، واقيمت المباراة على ملعب ميسان الأولمبي، وانتهى الشوط الاول بتقدم زاخو بهدف دون مقابل، جاء الهدف عن طريق اللاعب امجد عطوان في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 49 عن طريق اللاعب صالح هادي.