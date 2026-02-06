نجوم العراق.. فوز للجوية ونوروز على نفط ميسان والموصل

شفق نيوز- بغداد

فاز فريق القوة الجوية يوم الجمعة، على ضيفه نفط ميسان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي وهو الملعب الافتراضي للقوة الجوية، عند الساعة 5:30 مساءً، انتهى شوطها الأول بتقدم الجوية بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد جواد في الدقيقة 11.

‏وفي الشوط الثاني، أضاف الجوية هدفه الثاني في الدقيقة 51 من راسية جميلة للاعب محمد جواد، وقلص نفط ميسان النتيجة بتسجيله هدف جميل من راسية رائعة للاعب فقار عبد في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، تصدر القوة الجوية بـ37 نقطة، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة عند النقطة 13 بالمركز 17.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق نوروز على ضيفه الموصل بهدفين دون مقابل، في مباراة احتضنها ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي لفريق الموصل.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق نوروز بهدف دون مقابل للموصل جاء الهدف في الدقيقة 15 عن طريق نيتو اكارا، وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثاني لنوروز عن طريق نفس اللاعب نيتو اكارا في الدقيقة 55.

وشهد اللقاء طرد لاعب الموصل (سيدرك نجاه) في الدقيقة 12 ليكمل الموصل المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 19 بالمركز 15، وتجمد رصيد الموصل عند النقطة 18 بالمركز 16.