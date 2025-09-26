نجوم العراق.. فوز قاتل للغراف والأمانة يعمق جراحات القاسم

شفق نيوز- ذي قار

حقق فريق الغراف، اليوم الجمعة، فوزاً قاتلاً على مضيفه فريق نفط ميسان بهدف واحد دون رد، في المباراة التي أُقيمت في ملعب ميسان الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجل الغراف هدف الفوز القاتل عن طريق ركلة جزاء احتسبت في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ويسجلها حيدر حسين بنجاح.

وفي مباراة ثانية أُجريت في التوقيت ذاته، فاز فريق أمانة بغداد على مضيفه فريق القاسم، بهدف دون مقابل.

حيث جرت المباراة عند الساعة السادسة مساءً على ملعب الناصرية الأولمبي وهو الملعب الافتراضي للقاسم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدفه في الدقيقة 79 عن طريق هنريكي برناردو.

وشهد اللقاء طرد لاعب القاسم حسين عبد الواحد، لتجاوزه على لاعب الأمانة في الدقيقة 84 ليكمل القاسم المباراة بعشرة لاعبين.