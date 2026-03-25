نجوم العراق.. فوز قاتل للزوراء على الكهرباء وآخر للطلبة على أمانة بغداد

حقق فريقا الطلبة والزوراء، مساء الأربعاء، الفوز على منافسيه فريق امانة بغداد والكهرباء، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفي وقت قاتل فاز فريق الزوراء على ضيفه الكهرباء بهدف دون رد جاء من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب بريان رياسكوس في الدقيقة 90+13، وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء في بغداد عند الساعة السادسة مساءً.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 45 بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 21 بالمركز 16.

وشهد اللقاء طرد حكم اللقاء مدرب الكهرباء، احمد عبد الجبار لاحتجاجه على ركلة الجزاء التي احنسبت ضده قبل نهاية اللقاء.

‏وفي مباراة ثانية جرت بنفس التوقيت، فاز فريق الطلبة على ضيفه فريق أمانة بغداد بنتيجة 2-1، وجرت المواجهة على ملعب المدينة في بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الأنيق بهدفين دون مقابل لامانة بغداد جاء الحف الاول عن طريق سيمون موسوفا في الدقيقة 20، واضاف الطلبة هدفه الثاني عن طريق منتظر عادل في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني قلص امانة بغداد النتيجة بتسجيله هدف في الدقيقة 76 عبر اللاعب حسين طالب، وبهذا الفوز رفع الطلبة رصيده للنقطة 47 بالمركز الرابع، وتجمد رصيد امانة بغداد عند النقطة 21 بالمركز 18.