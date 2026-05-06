نجوم العراق.. فوز قاتل للجوية على الموصل وسهل للكرخ على زاخو

شفق نيوز- بغداد

في مباراة ملحمية، جرت مساء اليوم الأربعاء، تمكن فريق القوة الجوية من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الموصل 2-1 ضمن منافسات الجولة 33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد عن الساعة الثامنة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الموصل بهدف دون مقابل للجوية، حيث سجل الموصل هدفه عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني سجل القوة الجوية هدفه عبر خطأ دفاعي بعد أن وضع مدافع الموصل حسام كاظم، هدفاً في مرمى فريقه في الدقيقة 87، وأضاع سدريك نجا، ركلة جزاء للموصل في الدقيقة 90+10، ومن ركلة جزاء أخرى سجل الجوية هدف الفوز عن طريق هيثم الجويلي، في الدقيقة 90+19.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 78 بالمركز الأول، وتجمد رصيد الموصل عند النقطة 42 بالمركز 12.

وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق زاخو بنتيجة 3-1.

وجرت المباراة بين الفريقين بنفس التوقيت على أديم ملعب الكابتن شرار حيدر في بغداد.

وانتهى الشوط الأول سجل هدف زاخو اللاعب حميد حاجي في الدقيقة 39، في حين اضاع الكرخ ركلة جزاء أخفق في تنفيذها محمد خالد في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدف التعديل في الدقيقة 75 من ركلة جزاء نفذها بنجاح يونس حمود، وعاد الكرخ ليسجل هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 86 نفذها بنجاح اللاعب مامود سورو، وعاد الكرخ ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 88 عن طريق نفس اللاعب مامودو سورو.

وبهذا الفوز رفع الكرخ رصيده للنقطة 52 بالمركز السابع، وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 51 بالمركز الثامن.