نجوم العراق.. فوز الكرمة على الكرخ والنجف على الكهرباء

شفق نيوز/‏ فاز فريق الكرمة على مضيفه فريق الكرخ بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد في الساعة الـ6:00 مساءً .

و‏انتهى الشوط الأول الأول بتقدم فريق الكرمة بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب منتظر عبد الأمير في الدقيقة التاسعة .

‏ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة .

‏وشهد اللقاء طرد لاعب الكرخ جعفر عبيس في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء لتعمده اللعب الخطر ليكمل فريق الكرخ المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة .

وبهذه النتيجة رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 49 فى المركز الثامن وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 40 بالمركز 15 .

‏وفي مباراة أخرى جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق النجف على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-0.

‏وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب يونس حمود في الدقيقة 32 ، وفي الشوط الثاني أضاف النجف هدفه الثاني عن طريق دومينيك مندي في الدقيقة 90+12.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 41 بالمركز 14 ، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 44 بالمركز العاشر .