نجوم العراق.. فوز الكرمة على الكرخ والنجف على الكهرباء
شفق نيوز/ فاز فريق الكرمة على مضيفه فريق الكرخ بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 34 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.
وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في العاصمة بغداد في الساعة الـ6:00 مساءً .
وانتهى الشوط الأول الأول بتقدم فريق الكرمة بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب منتظر عبد الأمير في الدقيقة التاسعة .
ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة .
وشهد اللقاء طرد لاعب الكرخ جعفر عبيس في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء لتعمده اللعب الخطر ليكمل فريق الكرخ المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة .
وبهذه النتيجة رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 49 فى المركز الثامن وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 40 بالمركز 15 .
وفي مباراة أخرى جرت ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق النجف على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 2-0.
وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب النجف الدولي.
وانتهى الشوط الأول بتقدم النجف بهدف واحد دون مقابل سجله اللاعب يونس حمود في الدقيقة 32 ، وفي الشوط الثاني أضاف النجف هدفه الثاني عن طريق دومينيك مندي في الدقيقة 90+12.
وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 41 بالمركز 14 ، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 44 بالمركز العاشر .