نجوم العراق.. فوز الشرطة وزاخو والطلبة

شفق نيوز- بغداد

‏جرت اليوم ثلاث مباريات في انطلاق منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، عند الساعة الـ5:00 مساءً.

وفي المباراة الاولى فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق النفط بهدف وحيد دون رد، و‏جرت المباراة على ملعب نادي الشرطة في بغداد.

‏وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب شريف عبد الكاظم.

وفي المباراة الثانية فاز فريق الطلبة على مضيفه فريق ديالى بهدف وحيد، و‏جرت المباراة على ملعب ديالى.

و‏أنتهى الشوط الأول بتقدم فريق الطلبة بهدف واحد دون مقابل لأصحاب الأرض والجمهور جاء الهدف عن طريق اللاعب سيمون هابيجود في الدقيقة 21، ولم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية اللقاء.

وفي المباراة الثالثة تمكن فريق زاخو من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نفط ميسان بنتيجة 3-1، و‏جرت المباراة على ملعب زاخو الدولي في دهوك.

‏وأنتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، وسجل فريق نفط ميسان أولاً عن طريق اللاعب كريست كوفوما في الدقيقة 8، وتمكن فريق زاخو من تعديل النتيجة في الدقيقة 41 عن طريق اللاعب محمد صالح.

وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني في الدقيقة عن طريق مهدي كامل في الدقيقة 52، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب امجد عطوان في الدقيقة 59.