"نجوم العراق".. فوز الجوية على ديالى والتعادل ينهي لقاء دهوك والنفط

شفق نيوز- بغداد

‏فاز فريق القوة الجوية، يوم الخميس، على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد عند 8:30 مساء، حيث ‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق القوة الجوية 2-1.

وسجل القوة الجوية اولا عند طريق اللاعب سعد عبد الامير في الدقيقة 15، وبعد دقيقتين اضاف الجوية هدفه الثاني عن طريق الحارث حاتم في الدقيقة 17، وقلص فريق ديالى النتيجة عندما سجل اللاعب كولينيس اوباري في الدقيقة 22 .

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة، وشهد اللقاء طرد لاعب ديالى عبدزالمجيد محمد في الدقيقة 69 ليكمل ديالى المباراة بعشرة لاعبين .

وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده للنقطة 13 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد ديالى عند النقطة 13 يالمركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة .

وفي مباراة ثانية جرت ضمن المنافسات ذاتها تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق النفط 0-0 .

وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب دهوك .

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 4 بالمركز 16، كما رفع النفط رصيده للنقطة 11 بالمركز السلدس .