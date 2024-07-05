نجوم العراق.. فوزان لنفط ميسان وأربيل وتعادل الميناء مع الطلبة

شفق نيوز/ فاز فريق نفط ميسان، يوم الجمعة، على ضيفه فريق النجف بنتيجة 2-1 جرت المباراة في ملعب ميسان الاولمبي في الساعة السابعة والنصف مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف ، وفي الشوط الثاني سجل نفط ميسان هدفه الاول عن طريق علي لطيف في الدقيقة 55 ، وسجاد محمد في الدقيقة 61، وقلص النجف النتيجة عن طريق دومنيك مندي في الدقيقة 68.

في حين فاز فريق اربيل على ضيفه فريق كربلاء بنتيجة 4-1 وجرت المباراة في ملعب فرانسو حريري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد قاسم نصيف في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سجل اربيل ثلاثة أهداف عن طريق أحمد مكنزي، في الدقيقة 65، ومحمد قاسم نصيف، في الدقيقة 71 وشيركو كريم، في الدقيقة 78.

وشهد اللقاء طرد اللاعب جويل تشوفو في الدقيقة 35 ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين.

وتعادل فريق الميناء مع ضيفه فريق الطلبة سلبياً من دون أهداف، حيث جرت المباراة في ملعب الفيحاء في البصرة.