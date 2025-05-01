"نجوم العراق".. صقور الجبال يخطفون ثلاث نقاط من نفط البصرة

شفق نيوز/ ‏فاز فريق دهوك على مضيفه فريق نفط البصرة، بهدف واحد دون رد في انطلاق منافسات الجولة 31 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب الميناء عند الساعة الـ 5:30 مساءً، وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه عن طريق باشانغ عبد الله في الدقيقة 76 وفي الدقيقة 88 طرد حكم اللقاء قائد فريق دهوك يانك زاكري لتهوره والدخول على قدم لاعب نفط البصرة ليكمل دهوك المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 47 بالمركز السادس، وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 24 بالمركز 18.

وشهد اللقاء انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل لتتوقف المباراة حتى عودة التيار الكهربائي وعودة الاضواء الكاشفة بعد اكثر من 11 دقيقة.

كما شهد شجارا بين لاعبي دهوك ونفط البصرة بعد انتهاء اللقاء وتدخلت بعدها حماية امن الملاعب وتم فظ النزاع.