نجوم العراق.. صراع الانتقالات يشتعل وشكوى عراقية ضد العروبة السعودي

شفق نيوز - بغداد

تشهد الأندية العراقية بكرة القدم، تحركاً كبيراً في استقطاب وهجرة اللاعبين، لتبادل الأدوار، إذ يتواصل اشتعال بورصة الانتقالات مبكراً، مع اقتراب انتهاء دوري نجوم العراق.

وبدأت إدارات الأندية العراقية بمفاتحة نجوم فرق أخرى لضمها لصفوفها الكروية، حيث من المتوقع أن تكون هناك تغييرات في تشكيلات الفرق العراقية مع رادارات أندية أجنبية تسلط الضوء على لاعبين عراقيين اثبتوا جدارتهم في منافسات دوري النجوم.

وأعلن نادي الميناء عن عودة لاعبه اندريه السناطي لفريقه سيريوس السويدي بعد انتهاء فترة اعارته مع السفانة الذي مثله في موسم 2024-2025.

بينما أكمل نادي الزوراء اتفاقه مع المهاجم حسين لاوندي، للانضمام إلى صفوف النوارس في الموسم المقبل قادماً من الطلبة.

وأكد نجم فريق نادي القاسم سيف رشيد، بأنه تلقى عروضاً احترافية من أندية البانية وسعودية وبحرينية إضافة لأندية محلية.

في حين تلقى نجم المنتخب الوطني العراقي المحترف ماركو فرج، خمسة عروض وهي على طاولة اللاعب من أندية هارتس الدوري الاسكتلندي الممتاز، وأبردين الدوري الاسكتلندي الممتاز، وبران الدوري النرويجي الممتاز، وهيرنفين الدوري الهولندي الممتاز، والنجمة الدوري السعودي للمحترفين.

فيما يقترب مدافع منتخب العراق حسين علي، من العودة إلى الدوري السويدي من خلال بوابة نادي بي كي هاكين، في الانتقالات القادمة بعد أن تلقى عرضا من النادي السويدي المذكور.

والتحق بشكل رسمي لاعب المنتخب العراقي ريبين سولاقا، لتدريبات صفوف فريق نادي بورت التايلاندي، قادماً من أربيل بعد أن أمضى موسماً واحداً في دوري نجوم العراق.

إلى ذلك قرر المدرب العراقي عدنان حمد، تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي العروبة السعودي، وذلك على خلفية عدم تسلمه مستحقاته المالية المتأخرة منذ رحيله عن الفريق في شهر نيسان/أبريل الماضي.