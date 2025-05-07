نجوم العراق.. زاخو ينتصر على الكهرباء والكرمة يتخطى القاسم

شفق نيوز/ حقق فريق زاخو فوزاً مهماً على الكهرباء، فيما تمكن فريق الكرمة من تخطي القاسم، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت مباراة زاخو والكهرباء في الساعة الثامنة والنصف على ملعب الزوراء، وانتهت لصالح زاخو بنتيجة 3-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق زاخو بهدف دون مقابل لفريق الكهرباء، سجل الهدف محمود الأسود في الدقيقة 26.

‏وفي الشوط الثاني سجل زاخو هدفه الثاني في الدقيقة 58 عن طريق ناصر محمدو، وفي الدقيقة 80 سجل زاخو هدفه الثالث عن طريق محمود الأسود.

‏وبهذه النتيجة رفع زاخو رصيده للنقطة 56 بالمركز الثالث، وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة41بالمركز11.

وفي نفس التوقيت انطلقت مباراة الكرمة ومضيفه فريق القاسم على ملعب النجف الدولي، وانتهت لصالح الضيوف بنتيجة 3-1.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بنتيجة 3-1، سجل الكرمة أهدافه الثلاثة في الدقائق 9، و27، و37 عن طريق يوسف أومارو "هاترك"، وسجل القاسم هدفه في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب حيدر عبد الرحيم.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 46 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 48 بالمركز السابع.