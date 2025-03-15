نجوم العراق.. زاخو يعتلي القمة وميمي يفض الشراكة مع غوستافو بصدارة الهدافين

شفق نيوز/ تصدر فريق زاخو، ترتيب فرق دوري نجوم العراق، بعد انتهاء الجولة الـ 24 برصيد 49 نقطة، وجاء بالمركز الثاني فريق الزوراء بنفس رصيد زاخو لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وحل فريق الشرطة بالمركز الثالث برصيد 47 نقطة، ثم القوة الجوية بالمركز الرابع برصيد 41 نقطة، وفريق الطلبة بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة، ثم القاسم بالمركز السادس برصيد 35 نقطة، وفريق دهوك بالمركز السابع برصيد 34 نقطة، في حين جاء الكرمة ثامنا بنفس رصيد دهوك لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وجمعت ثلاثة فرق 32 نقطة وبفارق المواجهات جاء الكرخ بالمركز التاسع، يليه فريق نفط ميسان عاشراً، ثم اربيل بالمركز الـ 11، كما جمعت ثلاثة فرق 30 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة، حيث جاء فريق النجف بالمركز الـ 12، ثم نوروز بالمركز الـ 13، والنفط بالمركز الـ 14.

وحل الكهرباء بالمركز الـ 15 برصيد 28 نقطة، ثم الميناء بالمركز الـ 16 برصيد 25 نقطة، وجاء فريق نفط البصرة بالمركز الـ 17 برصيد 23 نقطة، بينما حل كربلاء بالمركز الـ 18 برصيد 17 نقطة، ثم ديالى بالمركز الـ 19 برصيد 14 نقطة، وأخيرا فريق الحدود بالمركز الأخير برصيد 13 نقطة.

‏وفرض لاعب نادي الشرطة مهند على، المعروف بميمي، صدارة الهدافين برصيد 19 هدفاً، بعد ثلاثيته بمرمى نفط ميسان ليتفوق على لاعب زاخو غوستافو هنريكي، الذي حل ثانياً برصيد 16 هدف، بينما جاء مروان حسين بالمركز الثالث برصيد 13 هدف، ثم امجد عطوان لاعب زاخو بالمركز الرابع برصيد 12 هدف، وعلي عباس لاعب القوة الجوية خامساً برصيد 10 أهداف.