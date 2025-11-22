نجوم العراق.. ديالى يقلب الطاولة على الكهرباء والكرمة يكرم ضيفه الميناء بهدفين

شفق نيوز- بغداد

قلب فريق ديالى، يوم السبت، الطاولة على مضيفه فريق الكهرباء بعد تحقيقه الفوز بهدفين لهدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الـ 5:00 مساءً، على ملعب نادي الزوراء وهو الملعب الافتراضي لنادي الكهرباء.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكهرباء بهدف دون مقابل جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها اللاعب اسماعيل كواكو بنجاح في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل فريق ديالى هدف التعديل في الدقيقة 79 عن طريق المحترف ابراهيم موسى هارونا، وفي الدقيقة 91 سجل ديالى هدف التقدم الثاني عن طريق وكاع رمضان.

وبهذا الفوز رفع ديالى رصيده للنقطة 15 بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة بالمركز 19 بنقطتين.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق الكرمة على ضيفه فريق الميناء بهدفين دون رد، وجرت المباراة بنفس التوقيت على ملعب الرمادي وهو الملعب الافتراضي لنادي الكرمة.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكرمة بهدف دون مقابل جاء الهدف عن طريق مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني سجل الكرمة هدفه الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح ايمن حسين بالدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع الكرمة رصيده للنقطة 13 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 12 بالمركز السادس.