"نجوم العراق".. ديالى يتجاوز القوة الجوية بفوز مثير وزاخو يخسر أمام نفط ميسان

شفق نيوز/ حقق فريق ديالى، فوزا مثيرا على ضيفه فريق القوة الجوية بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق ديالى في الساعة الخامسة عصراً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق ديالى بهدف دون رد للقوة الجوية، حيث سجل هدف ديالى ايمن صفاقسي في الدقيقة 37، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى الدقيقة 88 سجل عصام الصبحي هدف التعادل، وسجل ديالى هدفا قاتل في الدقيقة 90+3 عن طريق مصطفى مؤيد.

وبهذه النتيجة رفع ديالى رصيده للنقطة 21 بالمركز 18 وتجمد رصيد الجوية عند النقطة 44 بالمركز الخامس.

وفي لقاء آخر، ضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نفط ميسان على فريق زاخو بهدف دون رد، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون رد لزاخو، جاء الهدف عن طريق ديمي داوده في الدقيقة 19 ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى نهاية اللقاء.

ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 42 بالمركز السابع وتجمد رصيد زاخو عند النقطة 52 بالمركز الثالث.

وشهد اللقاء حالة طرد للاعب فريق نفط ميسان في الدقيقة 76، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين، كما تم طرد لاعب زاخو يوسف الألوسي في الدقيقة 87 لتعدد البطاقات.