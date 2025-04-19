"نجوم العراق".. دهوك ينجو من خسارة محققة بتعادل أمام الحدود

شفق نيوز/ تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق الحدود بنتيجة 1-1 في ختام مواجهات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على ملعب دهوك الدولي، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وفي الشوط الثاني سجل فريق الحدود هدفه في الدقيقة 60 عبر رأسية اللاعب ستيوار مينا، وفي الدقيقة 90+4 سجل دهوك هدف التعديل في الوقت القاتل براسية ابراهيم غازي.

وبهذه النتيجة رفع دهوك رصيده للنقطة 41 بالمركز الثامن ورفع الحدود رصيده للنقطة 14 بالمركز 20.