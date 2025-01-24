"نجوم العراق".. دهوك يخطف التعادل في الوقت القاتل من مضيفه الميناء

شفق نيوز/ تعادل فريق الميناء، يوم الجمعة، مع ضيفه فريق دهوك بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة 16 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة عند الساعة 5:00 مساءً، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل مهند عبد الرحيم هدف الميناء عند الدقيقة 47، وتمكن دهوك من تعديل النتيجة في الدقيقة 90+8.

وبهذه النتيجة رفع الميناء رصيده للنقطة 20 بالمركز 13، ورفع دهوك رصيده للنقطة 28 بالمركز السادس.

وقد أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من أحمد كاظم، حكم ساحة، ووليد عبد سلطان، مساعد أول، ورحيم فليح، مساعد ثان، وحيدر عدوان حكم رابع وعلي حسين علي، حكم VAR.