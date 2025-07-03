نجوم العراق.. دهوك يحقق فوزاً على الكرخ وتعادل نوروز والكهرباء

شفق نيوز - بغداد

‏فاز فريق دهوك، يوم الخميس، على مضيفه الكرخ بنتيجة 4-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم، فيما تعادل فريقا نوروز والكهرباء بهدف لكل منهما.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند 7:00 مساء، وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك 2-1، حيث سجل دهوك اولا في الدقيقة 3 عن طريق اللاعب مارلون سانتوس، وسجل الكرخ هدف التعديل عن طريق اللاعب بنيامين امور في الدقيقة 15، واضاف دهوك هدفه الثاني في الدقيقة 39 بخطا دفاعي من لاعب الكرخ سجاد حسين .

وفي الشوط الثاني اضاف دهوك هدفه الثالث باشنك عبدالله في الدقيقة 47، وعاد دهوك ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 58 عن طريق كريم درويش، وسجل فريق الكرخ هدفه الثاني في الدقيقة 84 عن طريق ايفياني كليفن .

وبهذه النتيجة، رفع دهوك رصيده للنقطة 57 بالمركز السابع، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 46 بالمركز 14 .

‏وفي مباراة ثانية ضمن المنافسات ذاتها، واجه فريق نوروز ضيفه الكهرباء، وجرت المباراة في نفس التوقيت على ملعب نوروز بالسليمانية، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الكهرباء بهدف دون مقابل سجله اللاعب اموري فيصل في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق نوروز من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب ابراهيم محمد في الدقيقة 58 ،وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 49 بالمركز 13، ورفع نوروز رصيده للنقطة 53 بالمركز الـ9 .