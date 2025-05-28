نجوم العراق.. دهوك ونفط ميسان "حبايب" في مباراتهم المؤجلة

شفق نيوز/ ‏تعادل فريق دهوك مع ضيفه فريق نفط ميسان، يوم الأربعاء، من دون أهداف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين على ملعب دهوك عند الساعة السابعة من مساء اليوم.

‏وبهذا التعادل رفع دهوك رصيده للنقطة 52 بالمركز السادس كما رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 45 بالمركز العاشر.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى للمدرب السويدي أمير أزرافشان، للفريق بعد ان تعاقدت معه ادارة دهوك خلفاً للمدرب مسعود ميرال.

وكانت لجنة دوري نجوم العراق أجلت عدداً من مباريات نادي دهوك لارتباط فريقه الكروي في بطولة كأس الخليج للأندية، الذي توج بلقبها مؤخراً.